VB NÖ Sokol/Post hat am Donnerstag in der Volleyball-Frauen-Finalserie gegen Linz-Steg auf 1:1 gestellt. Der Titelverteidiger mit der Salzburgerin Lilly Hager als Kapitänin ist nun wieder daheim gefordert.

Die Gastgeberinnen setzten sich in einer hart umkämpften Partie nach über zwei Stunden mit 3:2 (-22,22,23,-23,9) durch. Lilly Hager, mit Linz bereits Gewinnerin von acht Titeln, war als Libera im Einsatz. Die zweite Salzburgerin, Bojana Ubiparip aus Neumarkt, war Ersatz.

Das nächste Match der "best of five"-Serie steigt am Sonntag in Linz. Die Titelverteidigerinnen aus Oberösterreich haben nach dem Gewinn von Cup und Supercup das nationale Triple im Visier.