Limbacher als Dritte in Miass neuerlich am Weltcup-Podest

Zum zweiten Mal in Folge ist Andrea Limbacher am Samstag beim Ski-Cross-Weltcup aufs Podest gefahren. In Miass (Russland) musste sich die 29-jährige Oberösterreicherin im ersten von zwei Rennen an diesem Wochenende nur der Weltcupführenden Fanny Smith aus der Schweiz und der Schwedin Sandra Näslund geschlagen geben und landete auf Rang drei.

SN/APA (Fohringer)/HELMUT FOHRINGER Limbacher sprach von einem "richtig coolen Rennen"