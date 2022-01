Lindvik vor Kobayashi in Führung, Bestweite von Hörl

Vierschanzentournee-Leader Ryoyu Kobayashi geht am Mittwoch als Zweiter in den zweiten Durchgang des Skispringens von Bischofshofen. Der Japaner kam mit 137 Metern 5,7 Punkte hinter seinem schärfsten Rivalen in der Gesamtwertung, dem Norweger Marius Lindvik (137,5 m), zu liegen. Die Höchstweite von 138 Metern markierte indes der Österreicher Jan Hörl, der 10,6 Punkte hinter Lindvik bzw. 2,8 hinter dem drittplatzierten Norweger Halvor Egner Granerud auf Platz fünf rangiert.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Der fünftplatzierte Jan Hörl markierte im ersten Durchgang Bestweite

Auch Routinier Manuel Fettner hat als Sechster weitere 1,3 Zähler dahinter Podestchancen - es wäre der erste ÖSV-Stockerlplatz bei der Tournee seit 6. Jänner 2019 in Bischofshofen. Michael Hayböck war Zehnter, insgesamt schafften sieben Österreicher den Sprung unter die Top 15. Acht von elf in den Bewerb gegangenen ÖSV-Aktiven kamen weiter. Der zweite Durchgang startete ca. um 17.45 Uhr. Der dritte Tournee-Wettkampf hatte am Dienstag wegen starken Windes nicht wie geplant in Innsbruck stattfinden können. Er wird daher in Bischofshofen nachgeholt, wo am Dreikönigstag auch das Tournee-Finale steigt.

