Linz entthront Meister Krems im HLA-Semifinale

Die Männer des HC Linz haben die Überraschung im Halbfinale der HLA perfekt gemacht. Die Linzer gewannen am Mittwoch auch das zweite Spiel der "best-of-three"-Serie gegen Handball-Meister UHK Krems und stiegen damit als Nummer sieben des Grunddurchgangs sensationell ins Finale auf. Linz setzte sich daheim nach zwischenzeitlich hoher Führung letztlich denkbar knapp 31:30 (13:12) durch. Der Finalgegner wird im Wiener Derby zwischen den Fivers Margareten und Westwien ermittelt.

Mit sieben Toren lagen die Linzer in der zweiten Hälfte schon voran, machten es aber im Finish noch einmal spannend. Ein verwandelter Siebenmeter-Wurf besiegelte Sekunden vor dem Ende aber das Aus für Krems. Erfolgsgarant für die Heimischen war nicht zuletzt Torhüter-Routinier Markus Bokesch, der seine Karriere nach dieser Saison beenden wird. "Ich bin einfach nur unglaublich froh, dass wir im Finale sind", sagte er im ORF-Interview. "Uns ist einfach nichts zusammengelaufen, nichts gelungen", meinte dagegen Krems-Stütze Kenan Hasecic.

1996 waren die Linzer als ASKÖ Linz zum bisher letzten Mal Handball-Meister. 2003 erreichte man noch einmal das Finale, damals unterlag man dem HC Hard. Dieses Jahr kommt der Gegner im Endspiel in jedem Fall aus Wien: Margareten führt nach einem klaren Auswärtssieg zum Auftakt 1:0 gegen Westwien, das zweite und womöglich schon letzte Spiel findet am (morgigen) Donnerstag (20.20 Uhr) statt.

HLA-Halbfinale - 2. Spiel (best of three): HC Linz AG - Förthof UHK Krems 31:30 (13:12). Endstand in Serie: 2:0