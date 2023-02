Linz Froschberg vor Einzug ins Champions-League-Finale

Linz AG Froschberg hat die Tür zum Einzug ins Finale der Frauen-Champions-League im Tischtennis aufgestoßen. Die Oberösterreicherinnen setzten sich im Halbfinal-Hinspiel bei Metz TT am Mittwochabend mit 3:2 durch. Zwei Punkte für die Linzerinnen holte Sofia Polcanova, den dritten Zähler im entscheidenden fünften Einzel verbuchte die Thailänderin Suthasini Sawettabut. Das Rückspiel gegen die Französinnen folgt am Sonntag (14.30) in Linz.

Im zweiten Halbfinale stehen sich UCAM Cartagena und KTS Tarnobrzeg gegenüber. Die Polinnen gewannen ihr Hinspiel in Spanien mit 3:0.