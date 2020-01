Linz gelang mit 3:2-Heimsieg Revanche gegen Vienna Caps

Sechs Tage nach der 0:8-Blamage in Wien ist den Black Wings Linz die Revanche gegen die Vienna Capitals geglückt. Die Linzer gewannen am Freitag das Heimspiel in der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) mit 3:2. RB Salzburg nutzte den Caps-Ausrutscher. Der Tabellenführer baute mit einem 7:1-Heimsieg gegen Dornbirn den Vorsprung auf vier Punkte aus und liegt nun schon 31 Runden an der Spitze.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Linz rehabilitierte sich nach Debakel