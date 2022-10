Linz nach Sieg über KAC erster Verfolger von Südtirol

Die Black Wings Linz haben mit ihrem fünften Sieg in Serie Rang zwei in der ICE-Eishockeyliga übernommen. Die Oberösterreicher gewannen am Sonntag das Heimspiel gegen den KAC mit 5:3 und sind nun erster Verfolger des HCB Südtirol. Der Tabellenführer aus Bozen entschied das Derby bei Schlusslicht HC Pustertal in Bruneck mit 5:3 für sich und liegt einen Punkt vor den Linzern.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Die Black Wings freuen sich über Vorstoß auf Rang zwei

Die Black Wings setzten im Duell mit dem zuletzt ebenfalls starken KAC, der mit einer Serie von vier Erfolgen angereist war, ihren besten Saisonstart seit sechs Jahren fort. Die Mannschaft von Philipp Lukas verspielte durch Tore von Thomas Hundertpfund (29.) und Steven Strong (42.) eine 3:1-Führung, schlug aber im Finish nochmals zu. Stefan Gaffal erzielte im Powerplay die neuerliche Führung (54.), Graham Knott fixierte ins leere Tor den Endstand (60.).