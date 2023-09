Lisa Sernows Comeback nach einem Jahr: "Es war sehr emotional"

Das Resultat war am Samstag zweitrangig: Beim Ligastart gegen die Steelvolleys Linz kehrte die Salzburger Kapitänin auf den Platz zurück.

Zum Start in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga war für die PSVBG Salzburg gegen Meister Steelvolleys Linz am Samstag in Rif wenig zu holen. Der Favorit behielt mit 25:19, 25:11 und 25:21 erwartungsgemäß die Oberhand. Salzburg-Trainer Uli Sernow war trotzdem nicht unzufrieden: "Wir sind mit etwas zu viel Respekt reingegangen. Im zweiten Satz haben sie uns zu Fehlern gezwungen, da sind wir nicht mehr aus dem Strudel rausgekommen. Sie waren insgesamt die abgezocktere Mannschaft." Anastasiia Tyshchenko war Salzburger Topscorerin (14). Sie und ihre Kolleginnen bekamen, als sie im dritten Durchgang plötzlich mit 19:17 führten, Angst vor der eigenen Courage. "Das haben wir hergeschenkt", sagt der Trainer. Im Siegerteam feierten mit Bojana Ubiparip und Sophia Deisl zwei Salzburgerinnen, die von zahlreichen Verwandten und Freunden gefeiert wurden.

Am wichtigsten war vor ungewohnt großer Kulisse an diesem Abend aber das Comeback von gleich zwei Salzburger Spielerinnen, die lange schmerzlich vermisst worden waren. Kapitänin Lisa Sernow und ÖVV-Teamspielerin Erna Garibovic waren nach Kreuzbandrissen jeweils für ein Jahr außer Gefecht gewesen. "Es war sehr emotional, wieder mitzuspielen", erklärte Sernow, während sie ihre Stabilisierungsbandagen abschnallte. Gänsehaut-Gefühl gab es beim Einlaufen, als die 300 Fans sie mit großem Applaus begrüßten. Eigentlich hatte die 29-jährige Trainertochter schon für die vorige Saison ihren Abschied vom aktiven Sport geplant gehabt. Doch vor fast genau einem Jahr, am 24. September 2022, passierte bei einem Vorbereitungsturnier nahe Genua (ITA) das Malheur: Sie zog sich einen Kreuzbandriss zu und wurde in der Folge nach völlig unzureichender Versorgung im italienischen Spital erst nach zwei Tagen in Salzburg operiert.

Aufgeben war für sie trotz der harten Reha nie eine Option: "Für mich war immer klar, dass ich wieder auf den Platz zurück will. Mir hätte sonst etwas gefehlt. Schließlich habe ich Volleyball gespielt, so lange ich denken kann", sagt Lisa Sernow. Auch durch die Doppelbelastung Sport und Beruf ließ sich Lisa Sernow nicht aufhalten. "Mein Arbeitgeber kommt mir sehr entgegen", betont die Kuratorin des Zoo Salzburg.

Sie ist mehr oder weniger in der Sporthalle aufgewachsen, ihr Vater war in den 1990er-Jahren erfolgreicher Trainer der Herren von Paris Lodron Salzburg. Lisa ist seit dem Bundesliga-Aufstieg der PSVBG-Frauen 2012 durchgehend mit von der Partie.

Erfolgreich verlief auch das Comeback der PSVBG-Herren in der 2. Bundesliga. Das Team von Trainerin Ingrida Schweiger besiegte Wolfurt mit 3:0 (18, 21, 21).