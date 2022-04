Die Leonidas-Gala 2022

Wer wird Salzburgs Sportlerin des Jahres, und wer Sportler des Jahres? Am 7. April ist es so weit. Im Terminal 2 am Salzburg-Airport werden die Stars des Jahres ausgezeichnet. Und dazu noch Trainer und Nachwuchshoffnung des vergangenen Jahres. Sie können ab 20 Uhr live dabei sein.

Rund 800 Prominente aus Sport, Politik und Wirtschaft werden dabei sein, wenn am Donnerstag det roten Teppich für Salzburgs Sport-Stars ausgerollt wird. Mit den Salzburger Nachrichten sind Sie live dabei per Liveticker und Livestream können SIe die Veranstaltung hier verfolgen.