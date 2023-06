Berglauf-WM in Tirol: Frankreich jubelt beim Long Trail über Doppelgold

Zum Abschluss am Samstag will der EM-Vierte von 2022, Manuel Innerhofer vom LC Oberpinzgau, zeigen, was wirklich in ihm steckt: "Der Classic Mountain liegt mir eindeutig besser als das steile Vertical", sagt der 28-Jährige. Im Auftaktbewerb am Mittwoch hatte sich Innerhofer auf Rang 28 klassiert. 15 Kilometer mit gut 700 Höhenmetern sind am Samstag zu absolvieren. Der Bergauf- und Bergab-Bewerb wird in der Innsbrucker Innenstadt starten und enden. Erneut werden Tausende Zuschauer an der Strecke erwartet, unter ihnen auch eine große Delegation aus Innerhofers Heimat Neukirchen.

Samstag, 10.Juni (MU20 10:00 / WU20 11:00 / M 12:00 / F 14:00): Mountain Classic: Runde 1: 7,5 km - ±374 hm / Runde 2: 7,5 km - ±377 hm (Innsbruck - Innsbruck)