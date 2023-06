Berglauf-WM in Tirol: Sieg an Norwegen, Innerhofer von Krämpfen ausgebremst

Am zweiten Wettkampftag der Berg- und Traillauf-WM in Tirol gab es erneut eine erfolgreiche Titelverteidigung. Stian Hovind Angermund (NOR) wurde im Short Trail so wie im Vorjahr Weltmeister. Der Salzburger Hans-Peter Innerhofer verfehlte sein Ziel klar.

BILD: SN/WMTRC Sieger Stian Hovind Angermund (Norwegen). BILD: SN/WMTRC Clementine Geoffray, Weltmeisterin aus Frankreich. BILD: SN/WMTRC Start des Short Trail bei der Berglauf-WM in Innsbruck.

Das Rennen am Donnerstag ging über 45,2 Kilometer und 3100 Höhenmeter von Innsbruck nach Neustift im Stubaital. Der Norweger Stian Hovind Angermund verteidigte seinen Titel im Short Trail, er siegte so wie im Vorjahr bei der WM in Thailand. Er setzte sich nach 4:19 Stunden vor Thomas Roach (GBR/4:21:18) und Luca Del Pero (ITA/4:22:04) durch. Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau) hatte sich für das bislang längste Rennen seiner Karriere einiges ausgerechnet und lag auch in der ersten Stunde gut auf Kurs in Richtung Top-Ten-Platz. Doch dann wurde er von Krämpfen ausgebremst und fiel weit zurück. Der 28-jährige Neukirchner beendete seinen einzigen Einsatz bei dieser WM in 4:49:28 Stunden auf dem 32. Rang. Bester Österreicher war der Tiroler Dominik Matt auf Platz 29 (4:46:08). Bei den Frauen jubelte Clémentine Geoffray über den Weltmeistertitel. Die Französin überholte erst am letzten Gipfel die Schweizerin Judith Wyder und siegte in 4:53:12 Stunden. Dritte wurde Theresa LeBoeuf (SUI). Stream zum Nachschauen:

Den emotionalen Auftakt der WM hatte am Mittwoch der siebente WM-Triumph der Österreicherin Andrea Mayr im Vertical gebildet. Alle Ergebnisse der WM Weiteres Programm der WM Freitag, 9.Juni (M+F 6:30): Trail Long: 84,9 km - +5.554 hm / -5.966 hm (Stubai - Innsbruck) Samstag, 10.Juni (MU20 10:00 / WU20 11:00 / M 12:00 / F 14:00): Mountain Classic: Runde 1: 7,5 km - ±374 hm / Runde 2: 7,5 km - ±377 hm (Innsbruck - Innsbruck)