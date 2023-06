Live: Berglauf-WM in Tirol, Short Trail

Am zweiten Wettkampftag der Berg- und Traillauf-WM in Tirol wird es richtig schweißtreibend. Der Short Trail über 45,2 Kilometer und 3100 Höhenmeter steht auf dem Programm. Verfolgen Sie das Rennen ab 9 Uhr hier im Livestream.

Nächster Bewerb bei der WM in Tirol: Der Short Trail.

Nach dem emotionalen Auftakt mit dem siebenten WM-Triumph der Österreicherin Andrea Mayr im Vertical geht es am heutigen Donnerstag etwas länger über die Berge. Der Short Trail führt von Innsbruck nach Neustift im Stubaital. Mit Hans-Peter Innerhofer (LC Oberpinzgau) ist auch ein Salzburger am Start. Besonders tapfer muss die Steirerin Johanna Hiemer sein: Sie nimmt das Rennen trotz eines gebrochenen großen Zehs in Angriff.