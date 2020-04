Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) informieren am Mittwoch ab 10.55 Uhr in einer Pressekonferenz, wie es in Österreich in der Coronakrise mit dem Hochleistungs- und Freizeitsport weitergehen soll. Verfolgen Sie die PK hier im Livestream!

SN/apa Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne).