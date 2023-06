Letzter Tag der Berg- und Traillauf-WM in Tirol: Im Mountain Classic mit Start und Ziel in Innsbruck hatte sich der Salzburger Manuel Innerhofer einiges vorgenommen. Doch am Ende der ersten von zwei Runden war er nicht mehr im Rennen.

BILD: SN/APA/EXPA/ERICH SPIESS Manuel Innerhofer.

Der Läufer vom LC Oberpinzgau hatte sich gerade in Richtung Top-20-Plätze vorgearbeitet, als er vor der City-Passage beim Goldenen Dachl aus der Zeitnehmung verschwand. Genaueres folgt in Kürze! Livestream