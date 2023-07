Tour-de-France-Sensationsmann Felix Gall vor Etappensieg

Der Osttiroler Felix Gall krönte sein sensationelles Tourdebüt. Er ist gerade unterwegs zum Etappensieg in Courchevel.

Die 17. Etappe von St. Gervais nach Courchevel war nach dem Geschmack von Felix Gall. Der Österreicher vom Team AG2R-Citroen kletterte auf dem Anstieg zum Col de la Loze auf 2300 Meter hinauf allen Verfolgern davon. Kurz nach 17 Uhr sah es gut aus, dass er sich den Sieg holt. Einziger verbliebener Gegner auf dem Bergabstück zum Ziel war Simon Yates, der ca. 20 Sekunden Rückstand hat.

Bisher hatten mit Max Bulla (drei Mal 1931), Georg Totschnig (2005) und Patrick Konrad drei Österreicher Etappensieg bei der wichtigsten Rundfahrt gefeiert.

"Wenn es so weitergeht, habe ich immer noch gute Chancen, in die Top Ten zu fahren. Speziell am Mittwoch, da ist die Königsetappe", witterte der 25-Jährige bereits am Montag seine Chance. Im Kampf um den Top-Ten-Platz als erst vierter Österreicher wollte Gall gerade hier zuschlagen. Zuvor hatte er bereits in den Pyrenäen am Col de Soudet (1540 m) eine Bergwertung gewonnen und war danach Etappendritter geworden. Danach war er ins Bergtrikot geschlüpft. hatte zuletzt bereits bei der Tour de Suisse eine Etappe gewonnen und das Gelbe Trikot des Gesamtführenden getragen.