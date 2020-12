Liverpool besiegte Spurs, Hasenhüttl mit Southampton Dritter

Der FC Liverpool hat durch einen Last-Minute-Erfolg im Spitzenspiel der Premier League gegen Tottenham Hotspur die Tabellenführung übernommen. Roberto Firmino sorgte in der 90. Minute für den 2:1-Sieg für den englischen Fußballmeister. Trainer Ralph Hasenhüttl übernahm mit dem FC Southampton dank eines 1:1 in London gegen Arsenal Rang drei.

Nach dem Erfolg vor 2.000 Zuschauern an der Anfield Road hat Liverpool drei Zähler Vorsprung auf die Spurs von Jose Mourinho. Tottenham, in der Europa League im Februar Gegner des WAC, war zuvor elf Liga-Partien ohne Niederlage geblieben.

Die Klopp-Elf war zunächst druckvoller und ging durch Mohamed Salah und etwas Glück in Führung: Ein Schuss des Ägypters wurde abgefälscht und landete im Spurs-Tor (26.). Sieben Minuten später glich Heung-min Son mit der ersten Chance für die Gäste aus. Nach der Pause vergaben Tottenham durch Steven Bergwijn (63./Stange) und Liverpool durch Sadio Mane (72./Latte) beste Gelegenheiten, ehe Firmino kurz vor dem Ende die Partie entschied.

Das Überraschungsteam aus Southampton ging in London durch den früheren Arsenal-Profi Theo Walcott nach 18 Minuten in Führung. Pierre-Emerick Aubameyang konnte kurz nach der Pause ausgleichen (52.). Nach der Gelb-Roten Karte für Arsenals Gabriel Magalhaes (62.) retteten die Gunners in der Folgezeit mit Glück und einem sicheren Keeper Bernd Leno den Punkt. Arsenal ist nun aber bereits sechs Liga-Spiele sieglos und findet sich in der Tabelle nur auf Rang 15.

Southampton überholte dank des Punkts Leicester City. Die Foxes mit dem ehemaligen ÖFB-Teamkapitän Christian Fuchs unterlagen zu Hause Everton mit 0:2.

Quelle: Apa/Dpa