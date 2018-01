Liverpool festigte Rang vier - Arsenal verlor bei Nachzügler

Liverpool hat am Dienstag zum Auftakt der 25. Runde in der englischen Fußball-Premier-League Rang vier gefestigt. Die "Reds" gewannen dank Treffer von Emre Can (26.), Roberto Firmino (45.) und Mohamed Salah (78./Elfmeter) bei Huddersfield mit 3:0 und liegen damit zumindest für einen Tag fünf Punkte vor dem Fünften Tottenham.

SN/APA (AFP)/GEOFF CADDICK Arsenal verlor überraschend in Swansea