Liverpool gewinnt in Elfer-Thriller gegen Chelsea Ligacup

Liverpool hat sich am Sonntag in einem selten gesehenen Elfer-Thriller den englischen Fußball-Ligacup gesichert. Die "Reds" rangen im Finale in Wembley Chelsea nach 120 torlosen Minuten vom Punkt mit 11:10 nieder. Die ersten 21 Schützen hatten allesamt verwertet, ehe ausgerechnet der extra für das Elfmeterschießen eingewechselte Chelsea-Torhüter Kepa Arrizabalaga den entscheidenden Ball klar über das Tor setzte.

SN/APA/AFP/GLYN KIRK Der Moment, in dem Kepa zum tragischen Helden avanciert