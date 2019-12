Liverpool heiß auf 1. Club-WM-Titel

Champions-League-Sieger Liverpool will sein herausragendes Jahr mit dem erstmaligen Gewinn der Club-Weltmeisterschaft krönen. Am Samstag (18.30 Uhr/live ORF Sport +) ist im Finale Flamengo Rio de Janeiro der Gegner. "Wir sind hier, um zu gewinnen", stellte Trainer Jürgen Klopp vor dem Spiel in der katarischen Hauptstadt Doha klar. "Die Mannschaft will es, der Verein will es."

SN/APA (AFP)/KARIM JAAFAR