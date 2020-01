Liverpool holte dank 1:0 bei Tottenham Punkterekord

Trotz einer starken Leistung und zahlreichen Chancen ist Tottenham am Samstag an Liverpool verzweifelt. Das Meisterrennen in der englischen Fußball-Premier-League wird nach dem 1:0-Erfolg des Tabellenführers bei den "Spurs" mehr und mehr zu einem kompletten Alleingang der "Reds".

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Da gibt es Applaus von Trainer Jürgen Klopp für Spieler und Fans