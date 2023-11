Liverpool ringt Manchester City auswärts 1:1 ab

Liverpool hat Tabellenführer Manchester City im Schlager der englischen Premier League am Samstag auswärts ein 1:1 (0:1) abgerungen. Die Führung des nach 23 Erfolgen in Serie im eigenen Stadion erstmals nicht siegreichen Meisters besorgte Erling Haaland (27.) mit seinem 14. Saisontor. Der Norweger stellte mit dem 50. Treffer im 48. Ligaspiel einen neuen Rekord auf. Der Ausgleich für Liverpool gelang Trent Alexander-Arnold (80.).

City führt durch das Remis weiterhin einen Punkt vor Liverpool. Das zwei Zähler zurückliegende Arsenal könnte am Samstagabend mit einem Erfolg in Brentford aber die Tabellenführung übernehmen.

Die verdiente Führung von City gegen defensiv eingestellte Gäste erzielte Haaland mit links aus 14 Metern in die lange Ecke. Der Stürmer wurde am Sechzehner perfekt von Nathan Ake bedient, der einen völlig missglückten Abschlag von Liverpool-Goalie Alisson abgefangen hatte. Haaland sorgte mit der am frühesten erreichten 50-Tore-Marke für einen weiteren Rekord. Den bisherigen hatte Andy Cole gehalten, der dafür 65 und damit 17 Spiele mehr benötigte.

In der zweiten Hälfte legte es Liverpool offensiver an. Nach einem durch den VAR wegen Foulspiels an Alisson aberkannten zweiten City-Treffers belohnten sich die Gäste noch mit dem Ausgleich. Abwehrmann Alexander-Arnold traf mit einem platzieren und satten Schuss nach Zuspiel von Mo Salah.