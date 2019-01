Liverpool nach 4:3 über Crystal Palace 7 Punkte vor ManCity

Liverpool hat am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League den Vorsprung auf Manchester City zumindest für einen Tag auf sieben Punkte ausgebaut. Die "Reds" erkämpften in einem spektakulären Match gegen Crystal Palace einen 4:3-Heimerfolg, die "Citizens" können mit einem Erfolg am Sonntag bei Schlusslicht Huddersfield wieder auf vier Zähler herankommen.

SN/APA (AFP)/PAUL ELLIS Liverpool entschied das brisante Spiel für sich