Liverpool siegt im Offensivspektakel: 5:3 gegen Chelsea

Der neue englische Fußballmeister Liverpool FC hat am Tag der Pokalübergabe noch einmal für ein Spektakel gesorgt. Der seit Wochen feststehende Premier-League-Titelträger gewann am Mittwoch gegen Chelsea FC mit 5:3 (3:1) und führt die Liga eine Runde vor dem Ende mit 96 Punkten an. Chelsea muss als Vierter weiter um die Teilnahme an der Königsklasse in der kommenden Saison bangen.

SN/APA (AFP)/LAURENCE GRIFFITHS Liverpool im Torrausch

Der frühere Salzburg-Profi Naby Keita mit einem Kracher unter die Latte (23. Minute), Trent Alexander-Arnold per Traumfreistoß (38.), Georginio Wijnaldum (43.), Roberto Firmino (55.) und Alex Oxlade-Chamberlain (84.) sorgten mit ihren Treffern für den 31. Saison-Erfolg der "Reds". Für Chelsea schrieben Olivier Giroud (45.+3), Tammy Abraham (61.) und Christian Pulisic (73.) an. Rekordmeister Manchester United (63 Punkte), der zuvor gegen West Ham nicht über 1:1 hinausgekommen war, profitierte von der Chelsea-Pleite und kletterte auf Rang drei. Am Sonntag (17.00 Uhr) kommt es für United beim Fünften Leicester City (62) zu einem Finale um die Champions-League-Qualifikation. Chelsea (63) bekommt es mit den um die Europa League kämpfenden Wolverhampton Wanderers (6.) zu tun. Quelle: Apa/Dpa/Ag.