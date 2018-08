Liverpool siegte bei Crystal Palace mit 2:0

Liverpool steht in der Premier League nach der zweiten Runde ohne Verlustpunkte da. Die Reds setzten sich am Montag bei Crystal Palace mit 2:0 durch. James Milner traf nach einem Foul an Mohamed Salah kurz vor der Pause vom Elferpunkt (45.), Sadio Mane machte in der Nachspielzeit aus einem Gegenstoß alles klar. Bei Crystal Palace sah Aaron Wan-Bissaka nach einer Notbremse gegen Salah (75.) Rot.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Liverpool steht bisher ohne Verlustpunkte da