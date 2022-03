Liverpools Siegesserie in Liga hält auch bei Arsenal an

Für Liverpool läuft es in der englischen Fußball-Premier-League weiter wie am Schnürchen. Die "Reds" setzten sich am Mittwochabend im Nachtrags-Schlager der 27. Runde bei Arsenal mit 2:0 (0:0) durch und fixierten damit den neunten Sieg in der Meisterschaft in Folge. Damit rückte die Truppe von Coach Jürgen Klopp im Titelrennen bis auf einen Punkt an Leader Manchester City heran. Beide Teams haben jetzt 29 Partien absolviert, ein direktes Duell steht noch aus.

SN/APA/IKIMAGES/IAN KINGTON Jota leitete den Auswärtssieg ein

Diogo Jota (54.) und Roberto Firmino (62.) sorgten mit einem Doppelschlag nach der Pause für die Entscheidung. Die "Gunners" drückten im Finish vergeblich auf den Anschlusstreffer, sie haben als weiter Vierter 19 Zähler Rückstand auf Platz eins, aber auch zwei Spiele weniger ausgetragen.