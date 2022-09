Livestream: City Hill Climb am Donnerstag

Verfolgen Sie das Radrennen zur Festung ab 17.15 Uhr im SN-Livestream mit.

Jahrhundertelang hat die Festung Hohensalzburg allen Angreifern getrotzt. Zu steil war der Fels unter der Burg, um erobert zu werden. Was den Kriegern von einst verwehrt blieb, das holen nun die Pedalritter nach. Zum zweiten Mal steigt am Donnerstag der City Hill Climb.

Das ebenso kurze wie steile Radrennen vom Kapitelplatz hinauf zur Festung zieht eine Reihe der besten Radsportler Österreichs sowie zahlreiche Hobby- und Nachwuchsathleten an. Sie werden die 900 Meter lange Strecke mit 120 Metern Höhendifferenz im K.o.-Modus mehrmals absolvieren. Die Vorjahressieger Daniel Federspiel und Carina Schrempf brennen auf eine Wiederholung. Federspiel und seine Clubkollegen Moran Vermeulen und Daniel Lehner (Felbermayr Simplon Wels) werden unter anderem vom Salzburger Johannes Hirschbichler gefordert. In der Mountainbike-Kategorie nimmt Toptalent Dominik Hödlmoser (Union MTB Club Koppl) den Festungsberg in Angriff.

Organisator Gerhard Schönbacher hat sich für die Zuschauer einiges überlegt, die in fünf Bereichen an der Strecke mitfiebern können. Wer die Kletterpartie scheut, sieht alles live auf einem Bildschirm auf dem Kapitelplatz.

Der einstige Tour-de-France-Teilnehmer Schönbacher ist überzeugt: "Der Radsport muss in die Städte und zu den Leuten." Sport-Landesrat Stefan Schnöll stand schon 2021 selbst an der Strecke und sagt: "Das Rennen hat eine unglaubliche Begeisterung bei der Bevölkerung ausgelöst." Vizebürgermeister Bernhard Auinger ist ebenso begeistert: "Der City Hill Climb hat den Radsport im letzten Jahr aus dem Tiefschlaf aufgeweckt."

Da entwickelt sich also etwas Längerfristiges. Auch in Graz veranstaltet Schönbacher einen City Hill Climb, morgen begrüßt er interessierte Abordnungen aus Innsbruck und Lienz. 2023 will er das Salzburger Rennen weiter aufwerten: "Wir wollen vom Donnerstagtermin auf einen Samstag wechseln." Dazu sind im kommenden Jahr internationale Kaliber im Anflug: "Annemiek van Vleuten, die ich aus Crocodile-Trophy-Zeiten gut kenne, möchte unbedingt kommen." Die Zeitfahr-Olympiasiegerin, dreifache Weltmeisterin und Gewinnerin von Tour de France bzw. Giro d'Italia der Frauen wird dann nach Ende ihrer Profikarriere die Freiheit genießen, dort zu starten, wo es ihr Spaß macht.