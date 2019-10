Lloris bei nächster Tottenham-Niederlage schwer verletzt

Nur wenige Monate nach dem Champions-League-Finale ist Tottenham Hotspur mit einer handfesten Krise konfrontiert. Die Nordlondoner unterlagen nach der 2:7-Heimdebakel gegen Bayern München in der Königsklasse auch am Samstag in der englischen Premier League auswärts bei Brighton & Hove Albion 0:3. Zu allem Überdruss verletzte sich wohl auch Stargoalie Hugo Lloris schwer am Ellbogen.

SN/APA (AFP)/GLYN KIRK Lloris könnte für lange Zeit ausfallen