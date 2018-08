Lloris wegen Trunkenheit am Steuer in London festgenommen

Tormann Hugo Lloris, Kapitän von Fußball-Weltmeister Frankreich und vom englischen Premier-League-Club Tottenham Hotspur, ist in der Nacht auf Freitag festgenommen worden. Grund dafür war Trunkenheit am Steuer, wie Scotland Yard mitteilte. Lloris ist laut Polizeiangaben bei einer Routinekontrolle um 2.20 Uhr früh am Gloucester Place in London in alkoholisiertem Zustand erwischt worden.

SN/APA (AFP)/GABRIEL BOUYS Lloris muss sich wegen Trunkenheit am Steuer vor Gericht verantworten