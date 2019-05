Lobnig bei Ruder-EM mit Bestzeit ins Einer-Semifinale

Magdalena Lobnig ist bei der Europameisterschaft der Ruderer am Luzerner Rotsee mit Vorlauf-Bestzeit ins Semifinale vorgestoßen. Die Kärntnerin setzte sich am Freitag im olympischen Einer in einer Zeit von 7:26,39 Minuten mit 1,23 Sekunden Vorsprung auf die Tschechin Miroslava Topinkova-Knapkova durch. Das Halbfinale ist für Samstag (ab 14.30 Uhr) angesetzt.

SN/APA/HANS PUNZ Lobnig auf Medaillenkurs