Lobnig-Schwestern müssen auf gemeinsamen WM-Start verzichten

Herber Rückschlag für Magdalena und Katharina Lobnig vor der Ruder-WM: Wegen einer Verletzung von Katharina fällt der Start im Doppelzweier ins Wasser.

Gemeinsam zu den Olympischen Spielen in Paris, das ist das große Ziel der Kärntner Schwestern. Bei der WM in Belgrad in wenigen Tagen wird es aber nichts aus einem Start: Katharina hat Rückenprobleme, die einen Start unmöglich machen. Das gaben die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt.

Nun tritt Plan B in Kraft: Magdalena, Olympiadritte von Tokio, wird zurück in den Einer gehen und bei der WM um den Quotenplatz für Paris 2024 rudern. "Ich nehme die Herausforderung an und gehe dorthin zurück, wo ich herkomme", erkärte Magdalena Lobnig.