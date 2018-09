Lobnig souverän als Hoffnungslauf-Siegerin im WM-Semifinale

Vizeeuropameisterin Magdalena Lobnig hat am Mittwoch als Zwischenlauf-Siegerin souverän das Einer-Semifinale der Ruder-Weltmeisterschaften in Plowdiw erreicht. Die 28-jährige Kärntnerin vom VST Völkermarkt lag im dritten der insgesamt vier Hoffnungsläufe von Beginn weg an der Spitze und gewann am Ende klar in 7:36,07 Minuten.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Lockerer Halbfinaleinzug von LobnigEINER / LOBNIG (AUT)