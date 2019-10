Lobnig und Langzeitcoach Traer wieder vereint

Nach fünf Monaten Pause sind Magdalena Lobnig und Trainer Kurt Traer wieder vereint. Die Ruder-Olympiahoffnung, bei der Heim-WM in Ottensheim nur Neunte, arbeitet mit sofortiger Wirkung wieder mit ihrem langjährigen Coach zusammen. Unterstützt werde das Duo in der Olympiavorbereitung vom deutschen Trainer Robert Sens, wie der Österreichische Ruderverband (ÖRV) am Mittwoch bekannt gab.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Erleichterung bei Magdalena Lobnig