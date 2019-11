Lockerer Hoffenheim-Heimsieg gegen Paderborn

Hoffenheim hat am Freitag mit dem fünften Pflichtspiel-Erfolg in Serie seine Position im oberen Tabellendrittel der deutschen Fußball-Bundesliga gefestigt. Beim lockeren 3:0-Heimsieg über Schlusslicht Paderborn war der Endstand schon nach 26 Minuten hergestellt. Der stark aufspielende ÖFB-Teamspieler Florian Grillitsch bereitete das 2:0 durch Pavel Kaderabek (15.) mit Übersicht per Querleger vor.

SN/APA/dpa/Uwe Anspach Hoffenheim festigte seine Position im oberen Tabellendrittel