Löw plant ohne Weltmeister Boateng, Hummels und Müller

Deutschlands Fußball-Bundestrainer Joachim Löw will ohne die drei ehemaligen Weltmeister Jerome Boateng (30), Mats Hummels (30) und Thomas Müller (29) in die Qualifikation für die Fußball-EM 2020 gehen. Diese Entscheidung teilten Löw und Nationalmannschafts-Manager Oliver Bierhoff den drei Profis des FC Bayern nach DFB-Angaben am Dienstag mit.

SN/APA (AFP)/ROBERT MICHAEL Löw treibt Kader-Umbruch weiter voran