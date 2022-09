Logenplatz für Julian Hörl bei den Legenden

Julian Hörl holte mit Alexander Horst Bronze bei der Staatsmeisterschaft und freut sich jetzt auf Urlaub. Das Duell Horst gegen Doppler war ein besonderes Erlebnis.

Wenn beim Beachvolleyball die ersten Blätter auf den Sand fallen, freuen sich die Akteure auf Erholung und Urlaub. Bei den Staatsmeisterschaften am Wochenende in Baden gaben die Spieler aber noch einmal alles. Für den Saalfeldner Julian Hörl reichte es zusammen mit seinem Wiener Partner Alexander Horst nach dem Sieg beim Future-Turnier in der Vorwoche an selber Stelle diesmal für Rang drei.

Das kleine Finale war dabei ein Leckerbissen der besonderen Art. Traf doch der 38-jährige Horst auf seinen langjährigen Partner Clemens Doppler (41 Jahre alt), der mit Thomas Kunert ebenfalls ein neues Gespann bildet. "Die beiden kennen einander so gut, dass sie schon wissen, welche Lieblingsbälle der andere hat", hat Hörl das Match aus der Logenplatz-Perspektive auf dem Platz genossen. Horst ergänzte launig: "Bei besonderen Punkt gratuliert mir der Clemens schon, während er noch in der Luft ist und sagt: ,starker Ball' ..."

Der Spaß kam also nicht zu kurz, mit 21:9, 18:21 und 15:10 setzten sich Hörl/Horst am Ende durch. Groß war bei allen Spielern die Erleichterung, dass jetzt einmal Erholung ansteht: "Der Akku war schon ziemlich leer", erklärte Horst. Hörl pflichtete bei: "Der Körper hatte schon ein bissl was dagegen, aber wir haben uns schließlich im dritten Satz durchgesetzt. Und jetzt gibt es endlich eine Pause."

Zwei Turniere sollen dann noch heuer folgen, um für die im Jänner 2023 beginnende Olympiaqualifikation in einer guten Position zu sein.

Die Titel holten Moritz Kindl/Mathias Seiser (Wien) bzw. Lena Plesiutschnig/Katharina Schützenhöfer (Steiermark). Bis ins Viertelfinale schafften es die weiteren Salzburger, Laurenc Grössig (mit dem Vorarlberger Jakob Reiter) sowie Laurenz Leitner/Paul Pascariuc. Dort war für die Überraschungsdritten des Future-Turniers mit 0:2 Endstation gegen Hörl/Horst. Pascariuc sagte: "Phasenweise haben wir super Beachvolleyball auf hohem Level gespielt. Aber gegen so gute Teams muss man das Niveau konstant hoch halten." Das wollen die beiden 22-Jährigen schon demnächst machen. Zunächst sind sie in Utrecht (NED) im Einsatz, wo beim "King of the Court" ein neues Turnierformat erprobt wird. Jeweils fünf Paare sind dabei wechselweise auf dem Platz im Einsatz. Danach wollen Leitner/Pascariuc zwei Challenger-Turniere in Dubai spielen.