Lokalmatador Ewan gewinnt 2. Down-Under-Etappe

Lokalmatador Caleb Ewan hat mit dem Sieg auf der zweiten Etappe der Tour Down Under die Gesamtführung übernommen. Der Australier aus dem Lotto-Team gewann am Mittwoch den Sprint des 135,8-km-Teilstücks von Woodside nach Sterling vor dem südafrikanischen Titelverteidiger Daryl Impey und seinem Landsmann Nathan Haas.

SN/APA (AFP)/BRENTON EDWARDS Caleb Ewan zeigte seine Sprint-Stärke