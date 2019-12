Lokalmatador Rehrl nach Kombi-Springen in Ramsau Dritter

Lokalmatador Franz-Josef Rehrl nimmt den 10-km-Langlauf (14.15 Uhr/live ORF 1) beim Weltcup der Nordischen Kombination in Ramsau am Dachstein als Dritter in Angriff. Nach einem 92,5-m-Sprung hat der Vorjahres-Zweite 39 Sekunden Rückstand auf den Norweger Espen Björnstad (96,5 m) und sieben auf dessen Landsmann, den Saisondominator Jarl Magnus Riiber (93).

SN/APA/BARBARA GINDL Platz drei auf der Schanze für Franz Josef Rehrl