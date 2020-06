Lombardei-Rundfahrt auf 15. August vorverlegt

Der Internationale Radsport-Verband UCI hat den World-Tour-Rennkalender erneut adaptiert. So soll die Lombardei-Rundfahrt nicht wie im wegen der Coronavirus-Pandemie gestrafften Plan ursprünglich vorgesehen am 31. Oktober, sondern am 15. August stattfinden. Damit ergibt sich mit dem Tour-Auftakt Strade Bianche (1. August) und Mailand-San Remo (8.) ein italienischer Klassiker-Sommerblock.

Außerdem wurde die Tour of Guangxi in China von Mitte Oktober auf 5. bis 10. November an das diesmal sehr späte Saisonende verschoben. Die Eintagesrennen London-Surrey Classic und Quer durch Flandern wurden indes endgültig abgesagt. Quelle: APA