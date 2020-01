Los Angeles Lakers holten in NBA fünften Sieg in Folge

Die Los Angeles Lakers haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga (NBA) ihr fünftes Spiel in Serie gewonnen. Das Team um LeBron James, der ein Triple Double schaffte, besiegte am Sonntag die Detroit Pistons mit 106:99 (56:47). Der 35-jährige James erzielte 21 Punkte, 14 Rebounds und 11 Assists.

SN/APA (AFP)/ROBYN BECK James schaffte ein Triple Double