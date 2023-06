Ludwig Malter bestätigte Paralympics-Limits

Bei Meetings in Arbon und Nottwil (SUI) hat Rennrollstuhlfahrer Ludwig Malter seine Paralympics-Limits über 1500 und 5000 Meter bestätigt und zusätzlich jenes über 800 Meter erbracht.

Der Start in Paris 2024 ist allerdings noch nicht fix für den 22-jährigen Gollinger. In die Seine-Metropole wird er aber schon Mitte Juli reisen, weil dort die heurige Weltmeisterschaft ansteht. Dort wird er über die drei obengenannten Distanzen starten: "Der Fokus geht schon jetzt voll in Richtung WM", sagt er.

Zusätzlich verbesserte Malter in der Schweiz die österreichischen Rekorde über 400, 800 und 1500 Meter. Der Sportler, der dem Salzburger Olympiakader angehört, fiebert bereits dem Herbst entgegen: "Dann werde ich einen neuen und verbesserten Rennrollstuhl erhalten."