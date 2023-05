Luka Mladenovic erhält Union-Nachwuchsförderpreis

Schwimm-Juniorenweltmeister Luka Mladenovic wurde bei der Landeskonferenz der Sportunion Salzburg mit dem begehrten Nachwuchsförderpreis bedacht.

Bei der Konferenz im SN-Saal am Freitagabend hofften 35 Nachwuchstalente und Vereinsvertreter, jubeln durfte schließlich Luka Mladenovic von der Schwimmunion Generali Salzburg. Der Gewinner von Gold, Silber und Bronze bei der Junioren-WM der Schwimmer 2022 in Lima (Peru), erhielt den Nachwuchsförderreis in der Kategorie Einzel.

Damit setzt sich der Schwimmer gegen Emma Wischenbart (mehrfache österreichische Staatsmeisterin im Showdance und Junioren-Weltmeisterin/TGUS) und Dominik Hödlmoser, österreichischer Juniorenmeister im Cyclocross/Union Mountainbike Club Koppl) durch.

Der Vereinspreis geht dieses Jahr an die EisUnion Salzburg, die herausragende Nachwuchsarbeit im Eislaufsport leistet. Insgesamt gab es 35 Einreichungen von jungen Sportlerinnen und Sportlern sowie Teams aus verschiedenen Sportarten. Davon wurden anschließend zehn Nominierte ausgewählt und mittels Online-Voting und einer Jury die Gewinner eruiert. Insgesamt stimmten knapp 1.700 Personen für ihren Favoriten ab. Der Preis wurde von der Sportunion-Salzburg-Präsidentin Michaela Bartel, Landesrat Stefan Schnöll und Abfahrts-Weltmeister Michael Walchhofer übergeben.