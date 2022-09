Luka Mladenovic holte dritte WM-Medaille

Einen kompletten Medaillensatz hat Schwimm-Supertalent Luka Mladenovic bei der Junioren-WM in Lima (Peru) gesammelt. Nach Gold und Silber gab es zum Abschluss Bronze über 50 Meter Brust.

Der 18-jährige Salzburger musste sich in der Nacht auf Montag in persönlicher Bestzeit von 28,32 Sekunden nur Uros Zivanovic (SRB/27,70) und Alex Sabattini (ITA/28,20) geschlagen geben. Damit schloss der SSM-Schüler eine Traumwoche in Südamerika ab. Zuvor hatte er Gold über 100 Meter Brust sowie Silber über 200 Meter Brust erobert. Mladenovic, der im Juli bereits bei der EM der Allgemeinen Klasse in Rom am Start war, wird nun in Richtung Olympische Spiele 2024 in Paris aufgebaut.

Für den Salzburger Schwimmverband unter Präsident Clemens Weis sind die Medaillen von Mladenovic - schon bei der Junioren-EM vor zwei Monaten gab es Silber über 200 Meter Brust für ihn - die ersten auf internationaler Ebene und die Krönung jahrelanger kontinuierlicher Arbeit. Begleitet wurde der Schwimmer in Lima von seinem Trainer Plamen Ryaskov, der nun auch das Projekt Olympia mit ihm angeht. Auf der Homepage des Österreichischen Schwimmverbands läuft bereits der Countdown: Noch 689 Tage bis Paris.