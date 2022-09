Luka Mladenovic holte dritte WM-Medaille: "Das pack' ich momentan gar nicht"

Einen kompletten Medaillensatz hat Schwimm-Supertalent Luka Mladenovic bei der Junioren-WM in Lima (Peru) gesammelt. Nach Gold und Silber gab es zum Abschluss Bronze über 50 Meter Brust.

Der 18-jährige Salzburger musste sich in der Nacht auf Montag in persönlicher Bestzeit von 28,32 Sekunden nur Uros Zivanovic (SRB/27,70) und Alex Sabattini (ITA/28,20) geschlagen geben. Damit schloss der SSM-Schüler eine Traumwoche in Südamerika ab. Zuvor hatte er Gold über 100 Meter Brust sowie Silber über 200 Meter Brust erobert. Mladenovic, der im Juli bereits bei der EM der Allgemeinen Klasse in Rom am Start war, wird nun in Richtung Olympische Spiele 2024 in Paris aufgebaut.

"Ich will diese dritte Medaille unbedingt holen. Wenn sich hier der dritte Platz ausgeht, fahr ich mit allen drei Farben nach Hause. Das wäre der absolute Wahnsinn", hat er noch vor dem Lauf zu seinem Trainer Plamen Ryaskov gemeint. Nach dem Rennen sind sich beide "mit Freudentränen" in die Arme gefallen. Mladenovic sagte: "Das ist absolut phänomenal. Eigentlich weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Dass ich hier drei Mal auf dem Podest stehe und einmal sogar die Bundeshymne höre, macht mich fast sprachlos. Wie wir hierher gekommen sind, wäre ich mit einer Bronze-Medaille absolut zufrieden gewesen. Jetzt ist es Gold, Silber und Bronze. Eigentlich pack' ich das momentan gar nicht."

"13 Monate Vollstress"

Für den Salzburger Schwimmverband unter Präsident Clemens Weis sind die Medaillen von Mladenovic - schon bei der Junioren-EM vor zwei Monaten gab es Silber über 200 Meter Brust für ihn - die ersten auf internationaler Ebene und die Krönung jahrelanger kontinuierlicher Arbeit. Plamen Ryaskov geht nun auch das Projekt Olympia mit Luka an. Auf der Homepage des Österreichischen Schwimmverbands läuft bereits der Countdown: Noch 689 Tage bis Paris.

Ryaskovs Bilanz 2023: "Luka hatte einige Rückschläge zu verkraften. In der Schule Stress durch die vielen Einsätze, ein gebrochener Fuß am Beginn der Saison, Corona kurz vor der Junioren-EM und dazu noch einige Male krank. Dass Luka trotzdem so einen Saisonabschluss hinlegt und hier drei Mal auf das Podest schwimmt, ist schon eine unglaubliche Leistung. Vor allem wenn man bedenkt, dass die Saison im Juli 2021 begonnen hat und durch die vielen Verschiebungen und das teilweise sehr dichte Programm erst jetzt endet. Das waren 13 Monate Vollstress ohne Unterbrechung. Und dann dieses Ergebnis. Unglaublich. Ich hätte mir das nie gedacht."