Luka Mladenovic im 200-m-Lagen-Finale der Junioren-EM

Salzburgs Schwimm-Nachwuchshoffnung Luka Mladenovic hat bei der Junioren-EM in Otepeni (RUM) das Finale über 200 Meter Lagen erreicht.

In 2:05,75 qualifizierte sich Mladenovic am Mittwoch als 14. für das Semifinale. Dort wurde er in 2:03,79 Vierter seines Laufs und war Gesamt-Siebenter. Das Finale steigt am Donnerstag um 17.10 Uhr (Livetiming auf der Veranstaltungs-Homepage). Im Vorjahr hat der Salzburger bei der Junioren-EM Edelmetall zwei Mal nur knapp verpasst. Über 100 und 200 Meter Brust wurde er jeweils Vierter.

Über 50 m Brust war für Mladenovic in Otepeni im Semifinale Endstation. ln 28,68 Sekunden verfehlte er als Gesamt-15. das Finale der Top acht deutlich.