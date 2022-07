Luka Mladenovic nimmt EM-Medaille ins Visier

Salzburgs Schwimm-Nachwuchshoffnung Luka Mladenovic hat bei der Junioren-EM in Otopeni (RUM) als Drittschnellster souverän das Finale über 200 Meter Brust erreicht.

Schwimmtalent Luka Mladenovic nimmt am Freitag Kurs auf eine Medaille bei der Junioren-EM in Otopeni (RUM). In 2:14,87 Min. war der SU-Generali-Athlet am Donnerstag Drittschnellster im Semifinale. Im Vorjahr hatte Mladenovic bei der Junioren-EM in Rom über 100 und 200 Meter Brust jeweils Platz vier belegt. In Otopeni war er bereits im Vorlauf in 2:15,33 Min. Drittschnellster gewesen. Über 200 Meter Lagen hat sich der 18-Jährige in Otopeni zwar für das Finale qualifiziert, verzichtete jedoch auf das Rennen, das am Donnerstag nur knapp vor den 200 Metern Brust stattfand.

Über 50 m Brust war für Mladenovic in Otopeni im Semifinale Endstation. ln 28,68 Sekunden verfehlte er als Gesamt-15. das Finale der Top acht deutlich.