Luka Mladenovic schaffte U23-EM-Limits

Der Juniorenweltmeister zeigte sich beim Meeting in Maribor in ausgezeichneter Form.

Luka Mladenovic (SU Generali Salzburg) holte sich beim MM-Schwimm-Meeting in Maribor (SLO) den Gesamtsieg und erbrachte bei seinen ersten Plätzen über 100 und 200 m Brust (1:01:70 bzw. 2:14:95 Min.) jeweils das U23-EM-Limit. Gut in Schuss zeigten sich auch etliche seiner Clubkollegen. Katharina Schießendoppler schwamm in 27,54 Sekunden über 50 m Freistil Salzburger Schülerrekord.