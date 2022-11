Luka Mladenovic schwamm zwei Junioren-Rekorde

Der Saisonstart für die Schwimmer bei der Kurzbahn-Staatsmeisterschaft steht im Zeichen der bevorstehenden WM in Australien. Mladenovic und Co. zeigten sich gut in Form.

Mit 13 Teilnehmern ist die Schwimmunion Generali Salzburg bei den Titelkämpfen vertreten. Im sechsköpfigen Team für die Kurzbahn-WM in Melbourne nächste Woche ist Salzburg nicht vertreten.

Am Samstag legte Junioren-Weltmiester Luka Mladenovic zwei österreichische Juniorenrekorde hin. Als Zweiter auf seiner Paradestrecke 200 m Brust verbesserte er sich auf 2:06,37 Minuten. Über 100 m Lagen gelang ihm in 53,37 Sek. eine neue Bestmarke.

Am Freitag lieferten die Salzburger Schwimmer zahlreiche gute Leistungen ab. Luca Karl schwamm über 400 m Freistil als Vierter in 3:53,15 Min. Landesrekord. Luka Mladenovic wurde über 100 m Brust in 59,49 Sek. Dritter hinter WM-Starter Bernhard Reitshammer und Christopher Rothbauer, zudem verbesserte er die Landesrekorde über 50 m Brust (27,80) und 50 m Freistil (22,73). Daiki Kato holte Bronze bei den Junioren über 100 m Brust, Florian Korber-Perner Junioren-Bronze über 400 m Freistil. Kathi Schiessendoppler, in Abwesenheit der am Knie operierten Anastasia Tichy die aussichtsreichste Salzburgerin, gewann das B-Finale über 50 m Freistil in 26,41 (Salzburger Schülerrekord).

Mit Gold über 400 Meter Lagen (4:15,87 Min.) war Luka Mladenovic am Donnerstag in die Bewerbe in Wiener Neustadt gestartet und hatte damit die Vorhersage seines Trainers Plamen Ryaskov bestätigt. Bronze gab es für Florian Stefanik (4:25,48). Luca Karl holte 1500-m-Silber (15:10,07).