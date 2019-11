Lukas Hollaus Triathlon-Weltcup-Siebenter in Lima

Lukas Hollaus hat zum vierten Mal in dieser Saison ein Top-Ten-Ergebnis im Triathlon-Weltcup erreicht. Der Salzburger kam am Sonntag beim Sprint-Bewerb in Lima (PER) auf Rang sieben, auf den brasilianischen Sieger Manoel Messias fehlten 27 Sekunden. Platz zwei ging mit zwei Sekunden Rückstand an den Schweizer Florin Salvisberg.

SN/APA (Archiv/AFP)/CHARLY TRIBALLE Viertes Top-Ten-Ergebnis von Hollaus in diesem Jahr