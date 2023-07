Lukas Knapp kletterte in Chamonix in Rekordzeit

Mit 5,59 Sekunden stellte der Sieger der European Games beim Weltcup in Chamonix (FRA) eine neue persönliche Speed-Bestzeit auf.

In einem Wettkampf auf sehr hohem Niveau reichte die in der Qualifikation am Freitag aufgestellte Zeit für den Kletterer aus Hof für den 32. Platz. Nur die Top-16 erreichten das Finale.



Knapps Teamkollege Kevin Amon war noch schneller in der 15 Meter hohen Wand unterwegs: Der 18-jährige Niederösterreicher stellte mit 5,36 Sekunden einen neuen österreichischen Rekord auf. Aber selbst dieser Sprint war noch zu wenig fürs Finale - dafür hätte es 5,27 Sekunden gebraucht. Amon lag auf Platz 21. Der Tiroler Tobias Plangger landete mit 5,74 Sekunden auf Platz 37, Lawrence Bogeschdorfer (5,86 Sekunden) landete im 77-köpfigen Teilnehmerfeld auf Position 41.