Lukas Weißhaidinger: Ein Kraftkörper mit 4500 Kalorien Verbrauch pro Tag

Diskus-Ass Lukas Weißhaidinger bereitet sich in den USA in aller Ruhe auf die WM vor.

Die Zeit der hektischen Last-Minute-Blitzreisen ist vorbei für Lukas Weißhaidinger. Bei der WM 2019 nach Doha und bei Olympia 2021 nach Tokio war der österreichische Diskuswerfer jeweils ganz spät angereist, hatte damit Hitze und Jetlag elegant umkurvt. Vor der Weltmeisterschaft in Eugene (USA) gönnt sich der Oberösterreicher gleich eine ganze Woche zur Akklimatisierung. Am Freitag beginnen die Titelkämpfe, "Luki" ist in der Nacht von Sonntag auf Montag (MESZ) mit der Qualifikation erstmals im Wurfring.

Von WM-Hektik spürt der ...